Какими профессиями владеют члены вашей семьи
Обществознание
Какими профессиями владеют члены вашей семьи
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Гость:
Моя мама врач стоматолог. Брат пошел по ее стопам. Отец заведующий ОЛД9отделениелучевой диагностики) Я я тоже будущий врач
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