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Определите какое время года сейчас в Китае
География
Определите какое время года сейчас в Китае
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Гость:
На данный момент в Китае осень
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