Выписать продукты для приготовления 20 порций окуня товарного с соусом польским и картофельный пюре в марте если используются окунь морской потрашеный с головой разделаный на филе с кожей и реберными костями (6 действий)
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Выписать продукты для приготовления 20 порций окуня товарного с соусом польским и картофельный пюре в марте если используются окунь морской потрашеный с головой разделаный на филе с кожей и реберными костями (6 действий)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окунь. Польский соус. Картофельное пюре. Глупое задание и не понятно что нужно сделать именно.
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