Выписать продукты для приготовления 20 порций окуня товарного с соусом польским и картофельный пюре в марте если используются окунь морской потрашеный с головой разделаный на филе с кожей и реберными костями (6 действий)

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Выписать продукты для приготовления 20 порций окуня товарного с соусом польским и картофельный пюре в марте если используются окунь морской потрашеный с головой разделаный на филе с кожей и реберными костями (6 действий)

Автор: Гость