Физическо-географическое положение Перу

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Перу – это государство, расположенное в западной части Южной Америки.Официальное название - Республика Перу. На севере оно граничит с Эквадором и Колумбией, на востоке - с Бразилией и Боливией, на юге - с Чили.Общая площадь страны составляет 1,28 млн. кв. км. Перу является одной из крупнейших стран Латинской Америки. Столицей является город Лима.Государство делится на три региона: Побережье (Costa) на восточном побережье Тихого океана, Горы (Sierra) - в средней части Анд и Сельва (Selva) - в западной части Амазонии.На западе территория страны омывается водами океана.Крупнейшей рекой страны является Амазонка, крупнейшими озерами — Титикака и Хунин. Озеро Титикака является крупнейшим высокогорным судоходным водоемом планеты. Его площадь составляет 8287 кв. км.Самой западной точкой страны считается мыс Париньяс.Через всю территорию стран с севера на юг протянулась сложная горная система, которая состоит из цепи хребтов Перуанских Анд и Кордильер.Высшей точкой страны является спящий вулкан Уаскаран, высота которого составляет 6768 метров.