Сочинение "как я провел весенние каникулы" использовать вводные слова

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Сочинение "как я провел весенние каникулы" использовать вводные слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пожалуй, каникулы-это время, которое ждет каждый из нас. На первый взгляд, каникулы-это время отдыха, веселья, путешествий, новых знакомств. С другой стороны, каникулы-это небольшая передышка перед последней , очень важной четвертью и, несомненно, нужно успеть  восполнить пробелы в знаниях, которые, к сожалению, образовались у нас за текущий учебный год. Кому-то , на беду, не хватило времени прочитать литературное произведение, кому-то, к прискорбию, так и не удалось разобраться в изучаемой по математике теме. Не стоит, на мой взгляд, пренебрегать  такой возможностью. Вероятно поэтому, я в весенние каникулы не только проводил время за отдыхом, но и , откровенно говоря, налегал на математику и русский язык.Конечно, мне хотелось бежать на улицу, погода, надо думать, очень располагала  к этому. Яркое весеннее солнышко, без сомнения,  ласково манило через оконное стекло. Звонкая капель, вдобавок ко всему прочему, мешала сосредоточиться над сложными формулами. Но, к чести своей, я выдержал это непростое испытание и теперь, к слову сказать, очень горд, что подготовился  к итоговой четверти, контрольным работами и предстоящим экзаменам . (вводные слова- в каждом предложении)

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