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4 1/2 : 1/8 = ? ( Помогите пожалуйста )
Математика
4 1/2 : 1/8 = ? ( Помогите пожалуйста )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 1/2 ÷ 1/8 = 9/2 ÷ 1/8 = 9/2 × 8/1 =72/2= 36
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