При взаимодействии этанола массой 9,2 г с оксидом оксидом меди(II) получен владение ??ассой 7,04 г. Определите практический выход(%) органического продукта реакции

Химия

При взаимодействии этанола массой 9,2 г с оксидом оксидом меди(II) получен владение ??ассой 7,04 г. Определите практический выход(%) органического продукта реакции

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