При взаимодействии этанола массой 9,2 г с оксидом оксидом меди(II) получен владение ??ассой 7,04 г. Определите практический выход(%) органического продукта реакции
Химия
При взаимодействии этанола массой 9,2 г с оксидом оксидом меди(II) получен владение ??ассой 7,04 г. Определите практический выход(%) органического продукта реакции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9.2g xg С2H5OH+CuO=CH3COH+Cu+H2O 46g 44g x=9.2·44/46=8.8g wprakt=7.04/8.8·100%=80%
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