Составь прежложение по схеме и запиши их вот схема : второстеаеный член подлежащее сказуймое второстепеный член
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Составь прежложение по схеме и запиши их вот схема : второстеаеный член подлежащее сказуймое второстепеный член
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленький щенок бежал по дороге
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