Составь прежложение по схеме и запиши их вот схема : второстеаеный член подлежащее сказуймое второстепеный член

Русский язык
Составь прежложение по схеме и запиши их вот схема : второстеаеный член подлежащее сказуймое второстепеный член
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленький щенок бежал по дороге
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Присели над ним Иван да
Ответить
Русский язык
В 1778 году в 10 лет к 18 годам 16(28) января 1820 года 751 день 92256 километров 29 остро??ов напишите словами!
Ответить
Алгебра
Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіка функції y= -0,8x+4 ?? осями координат
Ответить
Русский язык
Закличка о весне о солнце о тепле и птицах
Ответить
Математика
Диаметр Луны 3476 вычесли его радиус
Ответить