Составь прежложение по схеме и запиши их вот схема : второстеаеный член подлежащее сказуймое второстепеный член

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Составь прежложение по схеме и запиши их вот схема : второстеаеный член подлежащее сказуймое второстепеный член

Автор: Гость