Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіка функції y= -0,8x+4 ?? осями координат
Алгебра
Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіка функції y= -0,8x+4 ?? осями координат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С оси OY: y = 0, тогда получим: -0,8х + 4 = 0 -0,8х = -4 х = 5 (5,0) С оси OX: х = 0, тогда получим: -0,8*0 + 4 = y 4 = y (0,4)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Физика
Рассчитайте длину никелиновой проволоки площадью поперечного сечения 0,05 мм^2 нео??ходимой для изготовления спирали нагревателя мощностью 275Вт ра...
Математика
Решение и условие задачи . кирпич имеет длину 25 см ширину 12 см и толщину 6см за неск??лько рейсов грузовик привёз на стройку 72 квадратных м . ск...
Математика