Рассчитайте длину никелиновой проволоки площадью поперечного сечения 0,05 мм^2 нео??ходимой для изготовления спирали нагревателя мощностью 275Вт работающего от сети постоянного напряжения 220В
Физика
Рассчитайте длину никелиновой проволоки площадью поперечного сечения 0,05 мм^2 нео??ходимой для изготовления спирали нагревателя мощностью 275Вт работающего от сети постоянного напряжения 220В
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=UI = U²/R =>R= U²/P = 220*220/275 = 176 ОМ R=pL/S => L=RS/p = 176*0,05/0,4 = 22 метра P - мощность U - напряжение I - сила тока R -сопротивление p- удельное сопротивление (см. таблицу для нихрома = 0,4) S - площадь поперечного сечения L - длина проводника Ответ: длина 22 метра
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