Укажите спряжения глаголов Упражнения 488

Другие предметы
Укажите спряжения глаголов Упражнения 488
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлопает - 1 спряжение потому что окончание ет темнеет - 1 спряжение дышат - 2 спряжение слово исключение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Перевидите пожалуйста! Біздің мектептіҢ бірінші қабатында асхана бар. Асхана са??ат сегізге дейін ашық болады. Сағат он төрттен он беске дейін үз...
Ответить
История
Разгадайте цифровой кроссворд . 1)год,Когда русские князья во главе с Владимиром ??ономаха совершили поход на половцев. 2)Год разорении Рязани ...
Ответить
Математика
Сережа задумал одно число когда к одной четвертой этого числа прибавил 26 то получ??лось 70
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста срочно очень надо!
Ответить
Русский язык
Выпишы из первой части текста третье предложение.
Ответить