Укажите спряжения глаголов Упражнения 488
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Укажите спряжения глаголов Упражнения 488
Ответ(ы) на вопрос:
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Хлопает - 1 спряжение потому что окончание ет темнеет - 1 спряжение дышат - 2 спряжение слово исключение
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