Перевидите пожалуйста! Біздің мектептіҢ бірінші қабатында асхана бар. Асхана са??ат сегізге дейін ашық болады. Сағат он төрттен он беске дейін үзіліс. Асханада ұлттық тағамдарды да әзірлейді.Шай,шырын,басқа да сусындар бар.Көк...

Қазақ тiлi
Перевидите пожалуйста! Біздің мектептіҢ бірінші қабатында асхана бар. Асхана са??ат сегізге дейін ашық болады. Сағат он төрттен он беске дейін үзіліс. Асханада ұлттық тағамдарды да әзірлейді.Шай,шырын,басқа да сусындар бар.Көкөністен сәбіз,қияр,орамжапырақ бар.Әлия мен Мәншүк асханаға келді.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас в школе на первом этаже есть столовая. Столовая работает только до восьми. С 14 до 15 перерыв. В столовой готовят даже национальные блюда. Чай ,сок, и другие напитки есть. Из овощей морковь, огурец, капуста. Алия и Маншук пришли в столовою 
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