Перевидите пожалуйста! Біздің мектептіҢ бірінші қабатында асхана бар. Асхана са??ат сегізге дейін ашық болады. Сағат он төрттен он беске дейін үзіліс. Асханада ұлттық тағамдарды да әзірлейді.Шай,шырын,басқа да сусындар бар.Көк...

Гость: Гость:

У нас в школе на первом этаже есть столовая. Столовая работает только до восьми. С 14 до 15 перерыв. В столовой готовят даже национальные блюда. Чай ,сок, и другие напитки есть. Из овощей морковь, огурец, капуста. Алия и Маншук пришли в столовою