Составить 3 предложение с места указывать число лицо
Русский язык
Составить 3 предложение с места указывать число лицо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот человек сидит. столько грибов в лесу. Тот человек смотрит на меня
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