Составить 3 предложение с места указывать число лицо

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Составить 3 предложение с места указывать число лицо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот человек  сидит. столько грибов в лесу. Тот  человек  смотрит на меня
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