сочинение-рассуждение о роли метафор
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сочинение-рассуждение о роли метафор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь помогло . отметь как лучший Если публицистка рассматривается как тип дискурса, то она является видом речемыслительнои деятельности, в которой сочетаются не только лингвистические, но и экстралингвистические особенности. Поэтому метафора, не будучи уже предметом изучения только функциональной стилистики, а являющаяся инструментом мышления, понимается как одна из форм речемыслительнои деятельности в когнитивном аппарате прежде всего адресанта, а затем и адресата по мере того, как дискурс подвергается дешифровке посредством умственной деятельности адресата. Публицистический дискурс выделяется как тип дискурса в рамках национального дискурса и является дискурсом публицистических текстов, принадлежащих представителям конкретного национально-лингво культурного сообщества и предназначенных в основном для представителей того же национально-лингво-культурного сообщества. Метафоры являются способом категоризации объектов действительности, т. е. средствами обобщения, группирования, типизации и т. д. объектов или явлений окружающего мира, что делает их важным элементом логики и инструментом познания. Метафора, т. е. в основном стертая, неосознанная метафора, основанная на нашем сенсомоторном опыте, является неотъемлемой частью нашего когнитивного репертуара и поэтому остается неосознаваемой, в то время как категоризация осуществляется автоматически. Однако в качестве одного из средств создания образности следует рассматривать так называемую творческую метафору, которая в определенной степени обладает большим прагматическим потенциалом, чем стертая. Кроме того, творческая метафора является одним из экспрессивных языковых средств, что делает ее более «заметной» , а, следовательно, в данном исследовании она представляет больший интерес, чем стертая.
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