Решение и условие задачи . кирпич имеет длину 25 см ширину 12 см и толщину 6см за неск??лько рейсов грузовик привёз на стройку 72 квадратных м . сколько штук кирпичей привёз грузовик

Гость: Гость:

ДАНО a=25 см - длина b=12 см - ширина c=6 см - высота S= 72 м² - площадь НАЙТИ N=? - количество ДУМАЕМ - как укладывают кирпичи - 1 - лежа или 2 - на бок или 3 - стоя. РЕШЕНИЕ Переводим единицы площади 72 м² = 720 000 см² Вариант 1 1) S1 = a*b = 25*12 = 300 см² - укладка "лёжа" 2) N1 = S :S1 = 720000 : 300 = 2400 штук - ОТВЕТ 1 Вариант 2 1) S2 = a*c = 25*6 = 150 см² - укладка на "бок" 2) N2 = 720000 : 150 = 4800 штук - ОТВЕТ 2 Вариант 3 1) S3 = b*c =12*6 = 72 см² - укладка "стоя" 2) N3 = S : S3 = 720000 : 72 = 10 000 штук - ОТВЕТ 3 Дополнительно Понятно, что укладывают "лёжа", чтобы меньше было штук.