Диаметр Луны 3476 вычесли его радиус

Математика
Диаметр Луны 3476 вычесли его радиус
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Гость:
3476:2=1738 радиус луны
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