В 1778 году в 10 лет к 18 годам 16(28) января 1820 года 751 день 92256 километров 29 остро??ов напишите словами!
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В 1778 году в 10 лет к 18 годам 16(28) января 1820 года 751 день 92256 километров 29 остро??ов напишите словами!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В тысяча семьсот семьдесят восьмом году в десять лет к восемнадцати годам шестнадцатое (двадцать восьмое) января тысяча восемьсот двадцатого года семьсот пятьдесят один день Девяносто две тысячи двести пятьдесят шесть километров двадцать девять островов
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