Помогите пожалуйста упражнение 508

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Помогите пожалуйста упражнение 508
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 вопрос: Почему животное "медведь" так называют? 2 вопрос: Почему птицу "глухарь" так называют? 3 вопрос: Почему животное "заяц беляк" так называют? Ведать - значит знать.
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