Пожалуйста номер 405 срочно дам вам15 баллов
Математика
Пожалуйста номер 405 срочно дам вам15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17-8=9 получится 09:00-45 мин.=08:15 1) 08:15-15=08:00 2)
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