Ответьте пожалуйста на вопрос по повести "Восковая персона".Что было главным оруж??я Петровского государства?

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Страх. Да, страх заставляет людей быть деятельными. Но всегда ли на пользу государству? Вернемся к образу «генерала-фискала»: он «ведет» дела. Но эти дела на бумаге! И третье произведение Тынянова наводит нас на мысль о мнимости движения жизни, видимость порядка. Сильная личность, могущественная, уверена, что все формы жизни можно распланировать, и процветание государства, счастье людей. Но Тынянов на любом историческом материале упорно ставит проблему бессилия людей перед ходом исторического процесса (в котором вечность, повторяемость событий), бессмысленность действий личности.