Напишите сочинение на тему lt;lt; Как я испугалсяgt;gt; План вот 1. В лес за грибами. 2.Змея 3. Страхи оказались напрасными. Минимум 120 слов. Плизззз!!!
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Напишите сочинение на тему lt;lt; Как я испугалсяgt;gt; План вот 1. В лес за грибами. 2.Змея 3. Страхи оказались напрасными. Минимум 120 слов. Плизззз!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как-то летом мы с друзьями отправились в лес за грибами. Набрали полные корзинки и уже собирались уходить. Проходя по берегу пруда, мы заметили, как из камней выскользнуло живое существо – чёрное, похожее на узкую ленту. «Змея!» - крикнул мой друг. Мы испуганно отпрянули. Я пригляделся и увидел, что у «змеи» по бокам головы были два жёлтых пятнышка. Да это же уж! Я вспомнил, как мама рассказывала об этих существах. Они совсем не ядовиты, хотя внешне действительно похожи на змей. Так что наши страхи оказались напрасными.
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