Физика!!Даю 50 балов!!! 1)Пучок света переходит из воздуха в стекло.Угол падения све??а на поверхность стекла равен 30.Чему равен угол преломления? Относительный показатель преломления на границе с воздухом равен 1.5

Физика

Физика!!Даю 50 балов!!! 1)Пучок света переходит из воздуха в стекло.Угол падения све??а на поверхность стекла равен 30.Чему равен угол преломления? Относительный показатель преломления на границе с воздухом равен 1.5

Автор: Гость