Физика!!Даю 50 балов!!! 1)Пучок света переходит из воздуха в стекло.Угол падения све??а на поверхность стекла равен 30.Чему равен угол преломления? Относительный показатель преломления на границе с воздухом равен 1.5
Физика
Физика!!Даю 50 балов!!! 1)Пучок света переходит из воздуха в стекло.Угол падения све??а на поверхность стекла равен 30.Чему равен угол преломления? Относительный показатель преломления на границе с воздухом равен 1.5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано a=30 n1=1 n2=1,5 b- ? по закону преломления n1*sina=n2*sinb sinb=n1*sina/n2=0,5/1,5 a=19,5 градусов
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