!!!Помогите, пожалуйста, очень срочно!!! На плоту, изготовленном из соснового брус?? следует переправить груз массой 900 кг. Какова должна быть минимальная площадь плота, если брус в поперечном сечении имеет форму квадрата с...

Физика

!!!Помогите, пожалуйста, очень срочно!!! На плоту, изготовленном из соснового брус?? следует переправить груз массой 900 кг. Какова должна быть минимальная площадь плота, если брус в поперечном сечении имеет форму квадрата со строной 20 см?

Автор: Гость