Найдите точки экстремума y=(x^3 -27x)^3
Алгебра
Найдите точки экстремума y=(x^3 -27x)^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не ошибаюсь, то ответ: 9; -9; 0 для начала найдём производную по правилам дифференцирования, формула для ка икс плюс бэ в степени пэ, получится 3(x^3-27x)^2, потом x выносим за скобки, в скобках остаётся разность квадратов, её преобразуем по формуле: (x(x-9)(x+9))^2=0 ну и всё, теперь решаем уравнение, получаем те точки, что я вам назвал
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