"Фома неверующий" значение фразеологизма напеишите значение пожалуйсто

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Так говорят о человеке, которого трудно заставить поверить чему-либо. Выражение возникло из евангельской легенды о том, как один из апостолов, Фома, когда ему рассказали о воскресении распятого Христа, заявил: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю».