Фонетический разбор предложения По лесной поляне тянется след рыжей лисицы

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Лесной - корень лес ,суффикс н, ой окончание. Поляне - корень полян,е окончание. Тянется - корень тян, суффикс ет, корень,суффикс. След - копень след. Рыжей - корень рыж, окончание ей. Лисицы - корень лисиц, окончание ы Если надо пиши то что на вверху ) п. прил. сущ. гл. СУЩ. прил. По лесной поляне тянется след рыжей сущ. лисицы . Словосочетания По поляне (какой?) лесной След (кого?) лисицы Лисицы (какой?) рыжей поки ! удачи :)