Фонетический разбор предложения По лесной поляне тянется след рыжей лисицы

Русский язык
Фонетический разбор предложения По лесной поляне тянется след рыжей лисицы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесной - корень лес ,суффикс н, ой окончание. Поляне - корень полян,е окончание. Тянется - корень тян, суффикс ет, корень,суффикс. След - копень след. Рыжей - корень рыж, окончание ей. Лисицы - корень лисиц, окончание ы Если надо пиши то что на вверху ) п. прил. сущ. гл. СУЩ. прил. По лесной поляне тянется след рыжей сущ. лисицы . Словосочетания По поляне (какой?) лесной След (кого?) лисицы Лисицы (какой?) рыжей поки ! удачи :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Напишите около трёх видов ромашек
Ответить
Математика
Сколько будет 675:8? с решением пожалуйста
Ответить
Геометрия
Докажите что диагонали четырехугольника равны
Ответить
Литература
Укажи какое слово нельзя перенести Кремль капля куртка кролик
Ответить
Математика
Решить удобным спосбом
Ответить