Фонетический разбор слова малина

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Фонетический разбор слова малина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ма́линамалина — слово из 3 слогов: ма-ли-на. Ударение падает на 1-й слог. Транскрипция слова: [мал’ина]м — [м] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый а — [а] — гласный, ударный л — [л’] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный мягкий и — [и] — гласный, безударный н — [н] — согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый а — [а] — гласный, безударный В слове 6 букв и 6 звуков.

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