Замени слово близким по значению золотые листья золотые руки золотая пора

Русский язык
Замени слово близким по значению золотые листья золотые руки золотая пора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенние листья умелые руки ну а золотая пора ,тоже можно заменить осенью ,обычно творческие личности сравнивают осень с золотой порой
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