Какой чертой подчёркивается вьюги-предтечи

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Какой чертой подчёркивается вьюги-предтечи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это подлежащее(от которого задаёшь вопрос) - то одной чертой если дополнение(отвечает на вопросы падежей) - то пунктиром
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