Определите падеж выделенных существительных. (олимпиадное задание) 1) Гулять по ТЕРРИТОРИИ заповедника 2) по ИСТЕЧЕНИИ срока договора 3) по ТРАДИЦИИ встретились 4) по ОКОНЧАНИИ отпуска 5) по РЕКОМЕНДАЦИИ врача

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Определите падеж выделенных существительных. (олимпиадное задание) 1) Гулять по ТЕРРИТОРИИ заповедника 2) по ИСТЕЧЕНИИ срока договора 3) по ТРАДИЦИИ встретились 4) по ОКОНЧАНИИ отпуска 5) по РЕКОМЕНДАЦИИ врача

Автор: Гость