Определите падеж выделенных существительных. (олимпиадное задание) 1) Гулять по ТЕРРИТОРИИ заповедника 2) по ИСТЕЧЕНИИ срока договора 3) по ТРАДИЦИИ встретились 4) по ОКОНЧАНИИ отпуска 5) по РЕКОМЕНДАЦИИ врача
Русский язык
Определите падеж выделенных существительных. (олимпиадное задание) 1) Гулять по ТЕРРИТОРИИ заповедника 2) по ИСТЕЧЕНИИ срока договора 3) по ТРАДИЦИИ встретились 4) по ОКОНЧАНИИ отпуска 5) по РЕКОМЕНДАЦИИ врача
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