Сорока живет 32 года,иволга на десять меньше сороки,а скворец на 2 года меньше иволги.Сколько лет живет скворец

Математика

Сорока живет 32 года,иволга на десять меньше сороки,а скворец на 2 года меньше иволги.Сколько лет живет скворец

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