Сорока живет 32 года,иволга на десять меньше сороки,а скворец на 2 года меньше иволги.Сколько лет живет скворец
Математика
Сорока живет 32 года,иволга на десять меньше сороки,а скворец на 2 года меньше иволги.Сколько лет живет скворец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 лет живет скворец 32-10-2=20
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