Помогите пожалуйста!Даю 10 баллов.

Математика
Помогите пожалуйста!Даю 10 баллов.
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Автор: Гость
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Гость:
Эх ты, неправдивец. Я тебя не люблю)
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