Напишите 12 двусоставных предложений

Гость: Гость:

К примеру Далеко на восток расстилалась степь. Сегодня вечером я встретила своего одноклассника. Мы с другом пришли в районный дом культуры. Этой зимой мой папа купит мне телефон. Я очень люблю летом есть мороженое. Твоя собака бегала сегодня в том дворе. Мы нашли на чердаке старый телевизор. Я ушёл в магазин за хлебом. Мы купили маленького хомячка. Моя бабушка купила мне большой торт. Летом я обычно еду к бабушке. Медведь на зиму впадает в спячку.