Напишите 12 двусоставных предложений
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Напишите 12 двусоставных предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К примеру Далеко на восток расстилалась степь. Сегодня вечером я встретила своего одноклассника. Мы с другом пришли в районный дом культуры. Этой зимой мой папа купит мне телефон. Я очень люблю летом есть мороженое. Твоя собака бегала сегодня в том дворе. Мы нашли на чердаке старый телевизор. Я ушёл в магазин за хлебом. Мы купили маленького хомячка. Моя бабушка купила мне большой торт. Летом я обычно еду к бабушке. Медведь на зиму впадает в спячку.
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