Укажите все общие делители чисел 12 и 8 А 2,4 Б 1,2,4 В 8,12 Г 2,4,8

Математика

Укажите все общие делители чисел 12 и 8 А 2,4 Б 1,2,4 В 8,12 Г 2,4,8

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