Укажите все общие делители чисел 12 и 8 А 2,4 Б 1,2,4 В 8,12 Г 2,4,8
Математика
Укажите все общие делители чисел 12 и 8 А 2,4 Б 1,2,4 В 8,12 Г 2,4,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) т.к 12\1=12;12\2=6;12\4=3 8\1=8;8\2=4;8\4=2
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