Площадь квадрата равна 24 сантиметров в квадрате выразите площадь этого квадрата: а) в квадратных миллиметрах б)квадратных дециметрах
Геометрия
Площадь квадрата равна 24 сантиметров в квадрате выразите площадь этого квадрата: а) в квадратных миллиметрах б)квадратных дециметрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)0,24 квадратных миллиметров б)2,4 кв дм
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