Площадь квадрата равна 24 сантиметров в квадрате выразите площадь этого квадрата: а) в квадратных миллиметрах б)квадратных дециметрах

Геометрия

Площадь квадрата равна 24 сантиметров в квадрате выразите площадь этого квадрата: а) в квадратных миллиметрах б)квадратных дециметрах

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