Пожалуйста помогите решить уравнения на множестве Z: а) |x|=18. б) |x|=-2. в) |2x-3|=7. г) |5-8x|=35

Математика

Пожалуйста помогите решить уравнения на множестве Z: а) |x|=18. б) |x|=-2. в) |2x-3|=7. г) |5-8x|=35

Автор: Гость