Пожалуйста помогите решить уравнения на множестве Z: а) |x|=18. б) |x|=-2. в) |2x-3|=7. г) |5-8x|=35

Математика
Пожалуйста помогите решить уравнения на множестве Z: а) |x|=18. б) |x|=-2. в) |2x-3|=7. г) |5-8x|=35
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) x=18 ; x=-18 б) нельзя решить тк модуль не может быть равен отрицательному числу в)x=2 г)x=8
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