Решите уравнения пожалуйста( Болею, мозг вообще не соображает( Номер 157)) Заранее огромное спасибо!!

Математика
Решите уравнения пожалуйста( Болею, мозг вообще не соображает( Номер 157)) Заранее огромное спасибо!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала найдём сумму вычитаемого,для этого из уменьшаемого вычтем разность (75883-999=74884) Теперь составим такое уравнение 31200-х=74884 х=74884-31200 х=43684
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Имеет ли система уравнений {10x-5y=7 {-2x+y=12 решения и сколько?
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите решить уравнения на множестве Z: а) |x|=18. б) |x|=-2. в) |2x-3|=7. г) |5-8x|=35
Ответить
Литература
Сочинение "Почему мне нравится В. Дубровский"
Ответить
Русский язык
Напишите 12 двусоставных предложений
Ответить
Геометрия
Площадь квадрата равна 24 сантиметров в квадрате выразите площадь этого квадрата: а) в квадратных миллиметрах б)квадратных дециметрах
Ответить