Решите уравнения пожалуйста( Болею, мозг вообще не соображает( Номер 157)) Заранее огромное спасибо!!
Математика
Решите уравнения пожалуйста( Болею, мозг вообще не соображает( Номер 157)) Заранее огромное спасибо!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала найдём сумму вычитаемого,для этого из уменьшаемого вычтем разность (75883-999=74884) Теперь составим такое уравнение 31200-х=74884 х=74884-31200 х=43684
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