Имеет ли система уравнений {10x-5y=7 {-2x+y=12 решения и сколько?
Алгебра
Имеет ли система уравнений {10x-5y=7 {-2x+y=12 решения и сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробуем решить алгебраическим способом: {10х-5у=7 {-2х+у=12 умножаем на 5 А теперь складываем два уравнения: 10х-5у-10х+5у=7+60 0=67 Ответа нет. Попробуем способом подмены: {у=12+2х и сразу подставляем {10х-5(12+2х)=7 10х-60-10х-7=0 -67=0 Ответа снова нет. Дальше нет смысла продолжать. Ответ: решений нет.
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