Длина прямоугольника 9см,а ширина в 3 раза меньше.найти периметр.И посчитать сколь??о клеток он занимает

Математика
Длина прямоугольника 9см,а ширина в 3 раза меньше.найти периметр.И посчитать сколь??о клеток он занимает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/3=3см ширина периметр =2*(а+в) 2*(9+3)=24см 24см это 48клеток
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