Как устроена древесина голосеменных растений?

Биология
Как устроена древесина голосеменных растений?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древесина голосеменных (в частности, хвойных) состоит из трахеид — мертвых веретенообразных клеток с толстостенными оболочками, выполняющих проводящую и опорную функции. Паренхимы в древесине очень мало или она совсем отсутствует. У многих видов в древесине и коре имеются смоляные каналы, заполненные смолой, эфирными маслами и другими веществами. Испарения этих веществ создают характерный аромат хвойного леса.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина прямоугольника 9см,а ширина в 3 раза меньше.найти периметр.И посчитать сколь??о клеток он занимает
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста даю 10 баллов
Ответить
Математика
Решите уравнения пожалуйста( Болею, мозг вообще не соображает( Номер 157)) Заранее огромное спасибо!!
Ответить
Алгебра
Имеет ли система уравнений {10x-5y=7 {-2x+y=12 решения и сколько?
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите решить уравнения на множестве Z: а) |x|=18. б) |x|=-2. в) |2x-3|=7. г) |5-8x|=35
Ответить