Помогите решить задачу и напишите условие На 7 наволочек пошло 10,5 м ткани. Сколько таких наволочек можно сшить из 42 м ткани?

Математика

Помогите решить задачу и напишите условие На 7 наволочек пошло 10,5 м ткани. Сколько таких наволочек можно сшить из 42 м ткани?

Автор: Гость