Помогите решить задачу и напишите условие На 7 наволочек пошло 10,5 м ткани. Сколько таких наволочек можно сшить из 42 м ткани?

Математика
Помогите решить задачу и напишите условие На 7 наволочек пошло 10,5 м ткани. Сколько таких наволочек можно сшить из 42 м ткани?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 наволочек- 10,5 м  42 м ткани- ? Ткани 1)10,5 * 4= 42 2)7*4=28(нав) Ответ:42м- 28 наволочек
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