Чтобы обойти по периметру без остановок поле прямоугольной формы фермеру нужно з??тратить 12 минут. Правила движения 100 метров в минуту Какой ширины это поле если его длина равна 500 м? Реши задачу действиями с пояснениеи
Математика
Чтобы обойти по периметру без остановок поле прямоугольной формы фермеру нужно з??тратить 12 минут. Правила движения 100 метров в минуту Какой ширины это поле если его длина равна 500 м? Реши задачу действиями с пояснениеи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12*100=1200(км) периметр поля 2) 1200-(500*2):2=50(м) ширина
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