Чтобы обойти по периметру без остановок поле прямоугольной формы фермеру нужно з??тратить 12 минут. Правила движения 100 метров в минуту Какой ширины это поле если его длина равна 500 м? Реши задачу действиями с пояснениеи

Математика

Чтобы обойти по периметру без остановок поле прямоугольной формы фермеру нужно з??тратить 12 минут. Правила движения 100 метров в минуту Какой ширины это поле если его длина равна 500 м? Реши задачу действиями с пояснениеи

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