5+26 9-+78 решите пожлуста
Математика
5+26 9-+78 решите пожлуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+26=31 А 2-е я не понимаю,там толь "-" толи "+"
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