Підібрати означення до слова щастя
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Підібрати означення до слова щастя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щастя-психологічний стан.Відчуття великого задоволення та великої радості.Те,що викликає людьське задоволення життям.Щастя-це эмоція,яка створюється в наслідок маленького задволення або приємних речей(сюрпризів)
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