В ящике лежало 64 кубика. Первый мальчик взял половину имеющихся в ящике кубиков. С??едующие четверо ребят брали по очереди половину оставшихся в ящике кубиков. Сколько кубиков взял пятый мальчик?
Математика
В ящике лежало 64 кубика. Первый мальчик взял половину имеющихся в ящике кубиков. С??едующие четверо ребят брали по очереди половину оставшихся в ящике кубиков. Сколько кубиков взял пятый мальчик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64÷2=32 32÷2=16 16÷2=8 8÷2=4 4÷2=2 Значит 5 взял 2 кубика
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