В ящике лежало 64 кубика. Первый мальчик взял половину имеющихся в ящике кубиков. С??едующие четверо ребят брали по очереди половину оставшихся в ящике кубиков. Сколько кубиков взял пятый мальчик?

Математика

В ящике лежало 64 кубика. Первый мальчик взял половину имеющихся в ящике кубиков. С??едующие четверо ребят брали по очереди половину оставшихся в ящике кубиков. Сколько кубиков взял пятый мальчик?

Автор: Гость