168 жаттыгу помогите

Қазақ тiлi
168 жаттыгу помогите
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Автор: Гость
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Гость:
Қысқы ойын. Қар жамылған аулада аққала жасап ойнағанға не жетсин, шіркін!
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