168 жаттыгу помогите
Қазақ тiлi
168 жаттыгу помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қысқы ойын. Қар жамылған аулада аққала жасап ойнағанға не жетсин, шіркін!
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