В 2-ух ящиках 75 кг яблок. В первом 2 раза больше чем во втором. Сколько яблок в каждом ящике?
Математика
В 2-ух ящиках 75 кг яблок. В первом 2 раза больше чем во втором. Сколько яблок в каждом ящике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1-ый ящик это х,а 2-ой это 2х Составим уравнение: х+2х=75, 3х=75, х=25 кг-1 ящик 75-25=50 кг - 2 ящик
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