В 2-ух ящиках 75 кг яблок. В первом 2 раза больше чем во втором. Сколько яблок в каждом ящике?

Математика

В 2-ух ящиках 75 кг яблок. В первом 2 раза больше чем во втором. Сколько яблок в каждом ящике?

Автор: Гость