Фонетический разбор слова сквозь
Русский язык
Фонетический разбор слова сквозь
Ответ(ы) на вопрос:
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Сквозь — слово из 1 слогас—[c] —согл., глух., тв. к—[к] —согл., глух., тв. в—[в] —согл., зв., тв. о—[о] —гл., ударн. з—[с’] —согл., глух., мягк. ь—[–] 6 б., 5 з.
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