Из 2 пунктов расстояние между которыми 7км500м, одновремено в одном направление выш??л пешеход со скоростью 6км/ч и выехал автобус. Определите скорость автобуса, если он догнал пешехода через 15 мин.
Математика
Из 2 пунктов расстояние между которыми 7км500м, одновремено в одном направление выш??л пешеход со скоростью 6км/ч и выехал автобус. Определите скорость автобуса, если он догнал пешехода через 15 мин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6км/ч * 15мин или ( 0,25ч ) =1,5км ( прошёл пешеход за 15мин). 2) 7км500м или 7,5км + 1,5км = 9км ( расстояние , требуемое преодолеть автобусу , что бы догнать пешехода); 3) 9км : 0,25ч = 36км/ч ( скорость автобуса). Ответ: 36км/ч. ( Я невнимательно прочитал условие задачи).
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