Из 2 пунктов расстояние между которыми 7км500м, одновремено в одном направление выш??л пешеход со скоростью 6км/ч и выехал автобус. Определите скорость автобуса, если он догнал пешехода через 15 мин.

Математика

Из 2 пунктов расстояние между которыми 7км500м, одновремено в одном направление выш??л пешеход со скоростью 6км/ч и выехал автобус. Определите скорость автобуса, если он догнал пешехода через 15 мин.

Автор: Гость