Фонетический разбор слова стряхнуться. срооооооооооооооооооооооооооооооооооо??оооооооооооооооооооооооооооооооооооочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Фонетический разбор слова стряхнуться. срооооооооооооооооооооооооооооооооооо??оооооооооооооооооооооооооооооооооооочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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